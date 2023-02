Europa League, vittoria in campionato per il Salisburgo: 4-0 all'Austria Lustenau

Il Red Bull Salisburgo si prepara al meglio al playoff d'andata di Europa League contro la Roma, in programma giovedì alle ore 18:45. Gli austriaci hanno battuto 4-0 l'Austria Lustenau in campionato, portandosi a sei punti di vantaggio sullo Strum Graz secondo in classifica. A segno, per la squadra di Matthias Jaissle, l'attaccante brasiliano Fernando (autore di una doppietta), oltre a Nicolas Seiwald e Nicolas Capaldo.