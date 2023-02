Salisburgo-Roma: le informazioni per i tifosi in trasferta

In vista dell'impegno in casa del Salisburgo nel match valido per la gara d'andata dei playoff di Europa League, in programma giovedì alle 18.45, il club giallorosso ha comunicato sul sito le informazioni utili per i tifosi in trasferta. La nota della Roma:

Salisburgo-Roma si avvicina. L’andata del playoff di Europa League è in programma il 16 febbraio alle 18.45 allo Stadion Salzburg di Salisburgo.

Ecco tutte le informazioni utili per i tifosi giallorossi che andranno in trasferta, a cominciare – per chi ancora non lo avesse fatto – dalle indicazioni per il ritiro del biglietto della partita.

Meeting point per i tifosi giallorossi

Le autorità Locali hanno dedicato la centralissima Rudolfskai come punto d’incontroper tutti i tifosi giallorossi al seguito della squadra.

Da qui sarà istituito un servizio navetta bus gratuito che porterà i tifosi allo stadio. In base alle condizioni di traffico, le navette impiegheranno circa 30 minuti per raggiungere il settore ospiti.

Anche i tifosi che ancora devono ritirare il biglietto valido per l’ingresso potranno usufruire del servizio navetta gratuito.

A partire dalle ore 15:30, le partenze delle navette saranno coordinate dalla Polizia Austriaca in base all’effettivo riempimento.

Parcheggio dedicato

Per chi volesse raggiungere lo stadio con mezzi propri, sarà allestito un parcheggio dedicato e custodito presso il Designer Outlet Wals-Himmelreich.

Da qui saranno disponibili delle navette gratuite che trasporteranno i tifosi direttamente all’area riservata fuori dal settore ospiti. Attenzione, non ci sono ulteriori parcheggi disponibili nei pressi dello stadio.

Info Stadion Salzburg

I cancelli dello Stadion Salzburg apriranno alle ore 16:45. Il settore ospiti è costituito da 2 anelli separati e non sarà possibile per i tifosi accedere in un settore diverso da quello indicato sul biglietto (Zona Sud, Primo anello settori 127-128-129, secondo anello settore 228).

Per accedere allo stadio dovrà essere esibito il biglietto stampato ritirato a Roma. In caso di smarrimento, non sarà possibile ristampare il biglietto. Il voucher di acquisto non avrà alcun valore ai fini dell’ingresso allo stadio.

Per chi ancora non lo avesse fatto, dalle ore 17 del giorno partita, sarà allestito un ticketing desk all’interno dell’area riservata, nei pressi dei tornelli d’ingresso del primo anello del settore ospiti.

I diretti interessati dovranno esibire il voucher di prenotazione ed un valido documento d’identità. Non saranno consentiti cambi nominativi sul posto.

Lo stadio è sold-out. AS Roma raccomanda tutti i tifosi di non affidarsi a siti o canali di vendita non ufficiali. Non sarà inoltre ammesso l’ingresso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

Oggetti proibiti

Su indicazione del Club ospitante e delle Autorità Locali, informiamo che NON sarà possibile introdurre all’interno dello stadio i seguenti oggetti:

Powerbank

Sigarette Elettroniche

Caricatori Smartphone

Per tutti i tifosi giallorossi sarà allestito un servizio di deposito oggetti sorvegliato nei pressi dell’ingresso del settore ospiti.

Tifosi giallorossi in carrozzina

Tutti i tifosi giallorossi accreditati per la partita potranno ritirare il biglietto per sé e per il proprio accompagnatore, a partire dalle ore 17, presso il ticketing desk allestito nell’area riservata del settore ospiti.

Tutte le informazioni sono state inviate all’indirizzo mail indicato in fase di prenotazione.

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE