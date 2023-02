Salisburgo-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria, conferenza di Mourinho alle 19 alla Red Bull Arena

La prossima settimana tornerà in scena anche l'Europa League nel percorso stagionale della Roma: i giallorossi sfideranno nei playoff della competizione il Salisburgo con la gara d'andata in programma alla Red Bull Arena il 16 febbraio alle 18.45, mentre il ritorno si giocherà il 23 febbraio all'Olimpico. Alla vigilia dell'andata la Roma svolgerà alle 11.30 la seduta di rifinitura a Trigoria, prima della partenza per Salisburgo dove Mourinho, accompagnato da un giocatore, parlerà con i cronisti alle 19.00.

Per quanto riguarda il club austriaco, il tecnico Matthias Jaissle interverrà in conferenza alle 13.00 e successivamente dirigerà alle 15.30 l'allenamento di rifinitura.