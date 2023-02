Salisburgo-Roma: giallorossi a secco di gol in Europa per la prima volta dopo 33 partite

La Roma esce sconfitta dall'andata dei playoff di Europa League in casa del Salisburgo, che batte 1-0 la squadra di José Mourinho alla Red Bull Arena. Per la prima volta dopo 33 match consecutivi, i giallorossi chiudono una sfida europea senza segnare nemmeno un gol. La Roma, infatti, non concludeva una gara continentale senza una rete all'attivo dal 29 ottobre 2020, nel match di Europa League contro il CSKA Sofia.

33 - La #Roma ha interrotto la sua striscia europea con almeno un gol all’attivo dopo 33 partite di fila: non rimaneva a secco di reri dal 29 ottobre 2020, contro il CSKA Sofia. Stop.#SalisburgoRoma #UEFAEuropaLeague — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2023