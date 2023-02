Salisburgo-Roma: per Dybala sovraccarico al flessore sinistro

Al termine del primo tempo di Salisburgo-Roma, José Mourinho ha richiamato in panchina Paulo Dybala. L'argentino è stato sostituito per un fastidio fisico con il tecnico portoghese che ha preferito non rischiarlo. In panchina alla Joya è stata applicata una fasciatura sul flessore.

(Sky Sport)

Secondo quanto appreso successivamente, per Paulo Dybala si tratta di un sovraccarico al flessore sinistro. Da valutare le sue condizioni in vista della sfida di campionato contro il Verona, prevista per domenica sera allo Stadio Olimpico.