Doveva essere lo svedese Glenn Nyberg il direttore di gara di Salisburgo-Roma, sfida valida per i playoff di andata di Europa League. Come riporta Dazn, però, all'ultimo minuto c'è stato un cambio di arbitro: a dirigere la sfida infatti è Dennis Higler, olandese, inizialmente designato come Avar.

(Dazn)