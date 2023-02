FOTO - Roma-Salisburgo: file consistenti ai tornelli

Alle 21.00 lo Stadio Olimpico, per l'ennesima volta in stagione sold out, sarà il teatro della sfida tra Roma e Salisburgo, valida per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi dovranno ribaltare il risultato per qualificarsi al turno successivo dopo l'1-0 degli austriaci alla Red Bull Arena. A circa mezz'ora dal fischio d'inizio si registrano file consistenti ai tornelli dei Distinti e Curva Sud per accedere allo stadio.