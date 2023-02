FOTO - Roma-Salisburgo 2-0 HT

Allo Stadio Olimpico - sold out - la Roma affronta il Salisburgo nel ritorno del playoff di Europa League dopo l'1-0 degli austriaci all'andata. In luce uno Spinazzola inarrestabile che serve due assist per le reti di Belotti al 33' e di Dybala al 40' per il 2-0 dei giallorossi al termine del primo tempo. Gli scatti della prima frazione di gioco: