FOTO e VIDEO - Salisburgo-Roma: Dybala e il mate prima della conferenza stampa

Domani la Roma è attesa dal Salisburgo alla Red Bull Arena nella gara d'andata dei playoff di Europa League. Alla vigilia, dopo la seduta di rifinitura svolta a Trigoria, la squadra è volata in Austria e il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Oltre al portoghese anche Paulo Dybala è intervenuto per dialogare con i cronisti e, in attesa del suo turno, ha sorseggiato il suo consueto mate.