Europa League, Alguacil: "Bel sorteggio, abbiamo dimostrato di poter competere". Il presidente Ubarrextena: "Sono ottimista, abbiamo buone possibilità"

Il sorteggio degli ottavi di Europa League ha abbinato la Roma alla Real Sociedad, con sfida d'andata in programma all'Olimpico il prossimo 9 marzo e ritorno, all'Anoeta di San Sebastian il 16. Per il club giallorosso, era presente Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer di Trigoria, che non ha tuttavia rilasciato dichiarazioni.

A parlare è invece il numero 1 del club basco, Mikel Ubarretxena, che ha detto: "Non sono io a scoprire la Roma e Mourinho. Penso che sarà una sfida aperta, sono ottimista, loro sono terzi in campionato proprio come noi. Avremo buone possibilità. Stiamo recuperando alcuni giocatori, la presenza di Oyarzabal sarà importante. Spero che avremo la rosa al completo. Non c’erano sorteggi semplici, ma ovviamente non volevamo il Manchester United, la Roma è un rivale all’interno di un gruppo di squadre di livello alto".

In conferenza stampa, invece, è arrivato il commento dell'allenatore Alguacil riguardo il sorteggio: "È un bel playoff. Siamo di fronte a un grande club con ottimi giocatori. Ci sono molte cose belle in questa sfida e vogliamo fare qualcosa di grande. Abbiamo dimostrato di essere in grado di competere".