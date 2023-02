Europa League, sconfitta in campionato per la Real Sociedad: 1-0 per il Valencia al Mestalla

La Real Sociedad, prossima avversaria della Roma agli ottavi di finale di Europa League, perde 1-0 con il Valencia al Mestalla nel match valido per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. Decisiva, per la sconfitta della squadra di Imanol Alguacil, l'autorete di Igor Zubeldia al 40'. Nonostante il ko, i baschi restano al terzo posto in classifica, in virtù del pareggio nel derby di Madrid, che ha portato l'Atletico a un punto da Mikel Oyarzabal e compagni.