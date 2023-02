Europa League, Roma-Real Sociedad giovedì 9 marzo alle 18:45: aperta la vendita dei biglietti per gli abbonati Serie A

La partita di andata dell'ottavo di finale di Europa League tra Roma e Real Sociedad si giocherà giovedì 9 marzo alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Lo rende noto il club giallorosso su Twitter.

È già partita la vendita dei biglietti per la sfida contro gli spagnoli. Nella prima fase, fino alle ore 15:59 di lunedì 27 febbraio, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato. A partire dalle ore 16 di lunedì 27 febbraio, e fino alle ore 15:59 di mercoledì 1 marzo, la prevendita sarà riservata agli abbonati delle Coppe, mentre la vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 1 marzo 2023.

Questo il comunicato integrale della Roma:

Stavolta, dovremo scavare il solco nella gara di andata. Stavolta, l'Olimpico non dovrà scendere in campo per rimontare, ma per imporre la propria legge. Subito. Nei primi 90 minuti.

La sera del 9 marzo la spinta di uno stadio sold out, stracolmo di voci e di energia, farà la differenza contro la Real Sociedad (calcio d'inizio ore 18.45). Contro una squadra terza in classifica in Liga e che ha vinto il proprio girone di Europa League.

I biglietti possono essere acquistati dalle ore 17 di venerdì 24 febbraio. E i prezzi partono da 20€!

La prevendita si articolerà in 3 Fasi. Eccole.

Fase 1: Prelazione Abbonati Serie A

A partire dalle ore 16 di venerdì 24 febbraio, e fino alle ore 15:59 di lunedì 27 febbraio, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di Tribuna Monte Mario Centrale Sud (dalla fila 17 alla fila 25) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

Fase 2: Prevendita Abbonati Coppe

La Fase 2 è riservata ai soli possessori di Abbonamento Coppe (non titolari di Abbonamento Serie A).

A partire dalle ore 16 di lunedì 27 febbraio, e fino alle ore 15:59 di mercoledì 1 marzo, gli abbonati Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Fase 3: Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 1 marzo 2023. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. I prezzi della Fase 3 verranno comunicati mercoledì 1 marzo.

Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati Serie A e Coppe potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto di biglietti extra. Per procedere sarà necessario cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

Il prezzo dedicato per l’acquisto dei biglietti extra sarà utilizzabile anche dai tifosi che hanno già acquistato i biglietti in fase di prelazione. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 2 tagliandi, per singola transazione.

Punti vendita

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30)

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) - Viale delle Olimpiadi, 61

? La partita di andata all’Olimpico si giocherà giovedì 9 marzo alle 18:45#ASRoma #UEL https://t.co/cXv0fXH1Wl — AS Roma (@OfficialASRoma) February 24, 2023

