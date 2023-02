Europa League, playoff: Juventus e Sporting fermate sul pari da Nantes e Midtjylland, vittorie per Siviglia e Monaco

La Juventus non va oltre il pareggio nell'andata dei playoff di Europa League, in casa contro il Nantes. I bianconeri passano in vantaggio con Dusan Vlahovic, ma i francesi pareggiano nel secondo tempo con Ludovic Bias. Pareggio anche tra Sporting e Midtjylland, con i danesi avanti grazie al gol di Emam Ashour, ma ripresi in pieno recupero dalla rete di Sebastian Coates.

Vittoria agevole, invece, per il Siviglia, che batte 3-0 il PSV con i gol di Youssouf En-Nesyri, Lucas Ocampos e Nemanja Gudelj. Successo anche per il Monaco sul campo del Bayer Leverkusen. I francesi vanno in vantaggio con l'autorete di Lukas Hradecky, ma Moussa Diaby e Florian Wirtz ribaltano la partita. Nel finale, perĂ², le reti di Krepin Diatta e Axel Disasi valgono la controrimonta della squadra di Philippe Clement, che vince 3-2.