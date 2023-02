Conference League: Lazio, AEK Larnaca, Sheriff Tiraspol e Anderlecht qualificate agli ottavi

La Lazio pareggia 0-0 in casa del Cluj, ma in virtù del risultato ottenuto nella gara di andata (1-0 per i biancocelesti) si qualifica agli ottavi di finale di Conference League. Stesso esito per l'AEK Larnaca (0-0 contro il Dnipro-1 dopo l'1-0 dell'andata), che strappa il pass per il turno successivo così come lo Sheriff Tiraspol, capace di ribaltare lo svantaggio del match di andata (1-0) con un grande 1-3 in casa del Partizan. Si qualifica, a fatica, anche l'Anderlecht, che si impone sul Ludogorets solamente ai calci di rigore (5-1 d.c.r.).

I risultati finali:

Cluj-Lazio 0-0

Dnipro-1 -AEK Larnaca 0-0

Partizan-Sheriff Tiraspol 1-3

Anderlecht-Ludogorets 5-1 d.c.r.

Le squadre qualificate:

Lazio

AEK Larnaca

Sheriff Tiraspol

Anderlecht