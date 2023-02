Champions League: il Napoli liquida l'Eintracht 2-0. Vittoria Real in rimonta: Liverpool battuto 5-2

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Champions League con altre due gare valide per l'andata del doppio confronto: il Napoli si impone per 2-0 in casa dell'Eintracht Francoforte con le reti di Osimhen al 40' e di Di Lorenzo al 65' (padroni di casa in 10 dal 58' per l'espulsione di Kolo Muani).

Ad Anfield, invece, il Real Madrid vince 5-2 in rimonta contro il Liverpool: al 4' apre la sfida la splendida rete di tacco di Nuñez, al 14' raddoppia Salah che sfrutta l'errore di Courtois. Al 21' Vinicius accorcia le distanze e al 36', complice l'errore di Alisson, pareggia siglando anche la sua doppietta personale. Al 47' il Real si porta in vantaggio con il colpo di testa di Militão prima della doppietta di Benzema (55' e 67').