Champions League, Milan-Tottenham 1-0: decide Brahim Diaz. Vittoria del Bayern in casa del Psg

Torna in scena la Champions League, che riparte dalle gara d'andata degli ottavi di finale: il Milan ospita a San Siro il Tottenham di Conte e passa per 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz al 7° minuto di gioco. Sull'altro campo, al Parco dei Principi, il Bayern Monaco si impone per 1-0 in casa del Paris Saint-Germain: decisiva la rete dell'ex di giornata, Coman, al 53'.