Champions League, Lukaku abbatte il muro del Porto: l'Inter vince 1-0. Il Lipsia ferma il Manchester City sull'1-1

Sono appena terminate le ultime due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'Inter è riuscita a imporsi sul Porto per 1-0 grazie alla rete di Lukaku al minuto 86, acquisendo così un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno. La partita è stata molto combattuta e caratterizzata da numerosi falli, che hanno portato anche all'espulsione di Otavio al 78'.

Il Lipsia invece ha bloccato il Manchester City sull'1-1, rimandando il discorso qualificazione all'Etihad Stadium. La formazione inglese è passata in vantaggio con Mahrez al minuto 27, ma a 70' il colpo di testa di Gvardiol (abile a sfruttare l'indecisione di Ederson) ha ristabilito la parità.

Entrambe le gare di ritorno si disputeranno il 14 marzo alle ore 21.