Champions League, Borussia Dortmund-Chelsea 1-0: decide Adeyemi. Il Benfica non sbaglia e batte 0-2 il Brugge

Il mercoledì di Champions League ha visto come protagoniste le sfide tra Borussia Dortmund e Chelsea e Brugge contro Benfica, entrambe valide per l'andata degli ottavi di finale.

Il Borussia Dortmund si è imposto per 1-0 grazie alla rete realizzata da Adeyemi al minuto 63 al termine di un clamoroso coast to coast. La partita è stata viva e ha regalato numerose occasioni sia da una parte sia dall'altra, ma alla fine l'hanno spuntata i gialloneri. Da segnalare la traversa colpita da Joao Felix.

Vittoria anche per il Benfica, che si è imposto per 0-2 in casa del Brugge e ha accumulato un buon vantaggio in vista della gara di ritorno. Al termine di un primo tempo conclusosi a reti bianche, i portoghesi hanno messo la freccia, indirizzando il match prima con il rigore trasformato da Joao Mario e successivamente hanno raddoppiato con David Neres.

Entrambe le partite di ritorno si disputeranno il 7 marzo alle ore 21.