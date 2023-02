Belotti scatenato: solo Raspadori ha segnato più gol di lui tra i calciatori italiani nelle competizioni europee 2022/23

Andrea Belotti ha disputato una prima frazione di gioco fantastica contro il Salisburgo. L'attaccante della Roma ha dato il via alla rimonta nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League, spingendo in rete un cross perfetto di Spinazzola e siglando la rete del momentaneo 1-0. Il 'Gallo' ha realizzato tre gol quest'anno in competizioni europee e solamente Raspadori ne ha messe a segno di più (4) tra i calciatori italiani.

