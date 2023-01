Salisburgo, Capaldo: "Con la Roma le due partite più importanti della stagione"

In un'intervista al quotidiano tedesco, il centrocampista del Salisburgo Nicolás Capaldo ha commentato, oltre che il trionfo dell'Argentina nel Mondiale in Qatar, il doppio confronto contro la Roma nei playoff di Europa League. "Per me l'attesa è enorme, dopo aver saltato le ultime tre partite di Champions League ed essere stato fuori per tanto tempo per infortunio - le sue dichiarazioni -. Ora si tratta di arrivarci in perfetta condizione, perché queste due partite sono per ora le due più importanti del resto della stagione".

(kicker.de)

