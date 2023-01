Roma-Salisburgo: già 1500 tifosi ospiti attesi all'Olimpico

A febbraio la Roma tornerà in campo anche in Europa League. I giallorossi affronteranno il Salisburgo nei playoff della competizione europea: l'andata è in programma il 16 febbraio alle 18.45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, mentre il ritorno si disputerà all'Olimpico il 23 febbraio alle 21.00. Per la trasferta in casa giallorossa sono già 1500 i tifosi che si sono assicurati il biglietto ed altri tagliandi sono disponibili. Lo fa sapere il club austriaco.

Bereits über 1.500 Fans sind mit dabei ?? Busreise & Einzeltickets noch verfügbar ⤵️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 8, 2023