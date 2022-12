UEFA: Roma 13esima nel ranking con 84.000 punti. Seconda italiana dopo la Juventus

La UEFA ha aggiornato i coefficienti del ranking che prende in considerazione le prestazioni di tutti i club partecipanti alle competizioni europee nelle ultime cinque stagioni. La top tre è costituita da Manchester City (131.000 punti), Bayern Monaco (130.000) e Liverpool (123.000). La prima società italiana in classifica è la Juventus, che si piazza al nono posto con 90.000 punti. In tredicesima posizione invece c'è la Roma, a quota 84.000.

I punti ottenuti dai giallorossi: 2018/19 17.000 punti, 2019/20 11.000 punti, 2020/2021 24.000 punti, 2021/22 23.000 punti, 2022/23 9.000 punti.

(uefa.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE