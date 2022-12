Il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, è tornato a parlare della finale di Conference League persa a Tirana contro la Roma. Queste le sue parole: "Non l'ho più rivista, cerco di pensarci il meno possibile. È stato bello raggiungere una finale, ma non c'è niente di più doloroso di perdere una finale. È una finale, quindi non sempre vince la squadra migliore"

(espn.nl)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE