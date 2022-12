Pesante sconfitta per il Salisburgo, avversario della Roma nel playoff di Europa League. La formazione austriaca ha affrontato in amichevole l'Inter e ha perso per 4-0 a causa delle reti realizzate da Mkhitaryan, Acerbi e Carboni. Inoltre Bernardo è stato protagonista dell'autogol che ha portato il punteggio sul momentaneo 3-0.

La Roma affronterà il Salisburgo il 16 febbraio in trasferta, mentre l'appuntamento allo Stadio Olimpico è fissato per il 23 febbraio.