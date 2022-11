VIDEO - Roma-Ludogorets, striscione dei Boys: "Da 50 anni in prima linea". E l'Olimpico applaude

Freschi di anniversario, i Boys hanno celebrato i 50 dalla loro nascita anche all'Olimpico in occasione della sfida tra Roma e Ludogorets di Europa League, decisiva per conquistare il secondo posto e i playoff della competizione. Lo storico gruppo della Curva Sud ha esposto uno striscione ("Da 50 anni in prima linea") ed è stato poi applaudito dallo stadio.

DA 50 ANNI IN PRIMA LINEA Tutto lo stadio applaude i #Boys freschi di anniversario#RomaLudogorets #asroma — laroma24.it (@LAROMA24) November 3, 2022