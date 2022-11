VIDEO - Mourinho sulla Lazio: "In Conference sono i favoriti, ma al signor Tare non piace questa competizione"

Dopo la vittoria contro il Ludogorets, Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della Lazio, retrocessa in Conference League dopo il ko contro il Feyenoord: "Penso che la Lazio diventa la favorita per vincere la Conference. Lo dico con l'onestà. West Ham come l'anno scorso il Leicester, Fiorentina, Lazio e chi più? Il Villarreal che è diverso da quello dell'anno scorso? Non ho visto bene chi sia andato giù, ma per me diventa la favorita. Hanno l'allenatore, i giocatori, la squadra per farlo. Magari il problema è che hanno il signor Tare che non vuole perché non gli piace questa competizione".