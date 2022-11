Salisburgo, Freund: "Roma sullo stesso livello del Milan". Jaissle: "Non siamo i favoriti" - Ulmer: "Servono due grandi partite"

"Metterei la Roma sullo stesso livello del Milan". È il pensiero di Cristoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, che affronterà la Roma ai playoff di Europa League, in programma tra il 16 e il 23 febbraio 2023. "È un club di grande tradizione. Basta guardare i dati: la rosa ha un valore di circa 400 milioni. Ha vinto la Conference League e ha un fuoriclasse come allenatore", ha aggiunto lo stesso Freund.

Oltre a lui, anche l'allenatore Matthias Jaissle e il calciatore Andreas Ulmer hanno commentato il sorteggio: "Non vediamo l'ora di giocare. La Roma ha vinto la Conference League in estate e si trova ai vertici di uno dei migliori campionati del mondo. È una squadra di assoluto livello. Hanno uno degli allenatori migliori e di maggior successo al mondo, José Mourinho. Non partiamo certo come favoriti, ma cercheremo di giocare con coraggio e di mettere in campo il nostro stile di calcio".

"Abbiamo un compito molto grande. Se riusciamo a superare un avversario come la Roma, la fiducia in noi stessi sicuramente crescerà - le parole del giocatore -. L'andata in casa? Abbiamo bisogno di due grandi partite se vogliamo passare il turno. La gara di ritorno sarebbe stata sicuramente più bella davanti ai nostri tifosi, ma a Milano ce n'erano molti".