Roma-Ludogorets, le informazioni per i tifosi: cancelli aperti dalle 18:30

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato le informazioni per chi si recherà allo Stadio Olimpico per il match contro il Ludogorets, in programma domani alle 21. Contro i bulgari è atteso l'ennesimo sold out stagionale, con gli spettatori che saranno oltre 60mila.

Questa la nota integrale:

Vincere o… vincere. Non esistono alternative per proseguire il cammino in Europa League, bisogna prendere i tre punti.

L'appuntamento è giovedì 3 novembre, ore 21: Roma-Ludogorets, matchday 6 di Europa League.

Servirà un Olimpico vestito a festa, da grande notte europea, per spingere la squadra guidata da José Mourinho.

A questo proposito, perché non portare una bandiera per creare ancora più atmosfera e scenografia sulle tribune?

Come per tutti gli altri match della stagione, anche in questa occasione gli spalti saranno gremiti pressoché per la totalità.

Sono attesi oltre 60 mila spettatori!

Ecco alcune informazioni utili per chi andrà allo Stadio.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. L'indicazione è sempre la stessa: arrivare in congruo anticipo per garantirsi un ingresso regolare, almeno 90 minuti prima.

Chi avesse bisogno di informazioni potrà rivolgersi al punto assistenza allestito su viale delle Olimpiadi e fino alle ore 21 resterà attivo il Contact Center AS Roma allo 06.89386000.

Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti.

Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in Viale Alberto Blanc.

Per accedervi sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le radio per i non vedenti

Sono a disposizione dei non vedenti delle nuove radio, che dovranno essere prenotate dai tifosi romanisti. I dispositivi potranno essere ritirati al desk accoglienza, posizionato all'ingresso della Tribuna Tevere.

Per prenotare le radio, sarà sufficiente chiamare il Contact Center AS Roma al numero 06.89386000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

L'iniziativa rientra nel progetto "Superiamo gli ostacoli", che punta a supportare i romanisti con disabilità nella loro esperienza allo Stadio. Oltre a mettere a disposizione dei dispositivi per i non vedenti, l'AS Roma offre infatti un servizio di accompagnamento da e per lo Stadio Olimpico in occasione di tutti gli impegni casalinghi, grazie al supporto di Protezione Civile Arvalia.

La Magica Land

Dalle 18:30 sarà possibile accedere a "La Magica Land", il fan village romanista allestito in piazza del Foro Italico, vicino agli ingressi di Curva Sud e Tribuna Tevere.

L’area dedicata ai tifosi di ogni età propone attività d’intrattenimento, attraverso le quali immergersi nel mondo AS Roma: dal biliardino ai giochi più tecnologici. Con l’immancabile presenza di Romolo. Inoltre, un palco sul quale vengono ospitati spesso personaggi noti del mondo giallorosso.

“Ovunque tu sarai”

Presso il punto AS Roma Store in Viale delle Olimpiadi, più il box allestito all'interno della "Magica Land", sarà possibile acquistare la nuova sciarpa della Roma, “Ovunque tu sarai”, realizzata grazie alle indicazioni dei tifosi giallorossi.

I romanisti, infatti, hanno potuto esprimere la loro preferenza sugli elementi grafici attraverso un sondaggio lanciato sulla piattaforma Socios.com.

(asroma.com)

