Roma-Ludogorets: Dybala all'Olimpico. Presenti anche Mancini e Spinazzola (VIDEO)

Un tifoso in più sugli spalti: Paulo Dybala, alle prese con il recupero dalla lesione al retto femorale sinistro subita in occasione della gara contro il Lecce, è presente allo Stadio Olimpico per assistere alla partita, decisiva per conquistare il secondo posto e i playoff di Europa League, contro il Ludogorets in scena alle 21.00. Lo mostra il giornalista del "Corriere dello Sport" Paulo Dybala.

Oltre all'argentino, sono presenti anche gli infortunati Spinazzola e Darboe, lo squalificato Mancini e Faticanti.