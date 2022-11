Dopo il gol del 3-1 in campionato in casa del Verona, Stephan El Shaarawy taglia il traguardo delle 200 presenze con la maglia giallorossa: l'occasione è la sfida di Europa League, decisiva per il secondo posto nel girone e per accedere ai playoff della competizione, conto il Ludogorets in scena alle 21.00 allo Stadio Olimpico.