Roma ai playoff di Europa League, ecco gli 8 "squali" in arrivo dalla Champions: pericoli Barcellona e Ajax

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Conclusasi la fase a gironi della Champions League 2022/2023 è possibile analizzare i piazzamenti finali delle 32 squadre partecipanti. Le prime due di ogni girone si sono guadagnate l'accesso alla fase successiva della massima competizione europea, mentre le terze classificate sono state declassate e saranno costrette a disputare una doppia sfida contro le squadre arrivate al secondo posto nei rispettivi gironi di Europa League. Le vincitrici approderanno così agli ottavi di finale del torneo.

Con il successo per 3-1 contro il Ludogorets, la Roma ha scavalcato in classifica proprio la formazione bulgara (che aveva due risultati su tre a disposizione, mentre i capitolini solamente la vittoria), portandosi a quota 10 punti e blindando il secondo posto alle spalle del Betis, primo a 16 punti. Il Ludogorets, invece, si è classificato al terzo posto con 7 punti. I giallorossi, quindi, hanno raggiunto la fase successiva della competizione e ora se la vedranno con le squadre che scenderanno dalla Champions League.

LA DATA DEL SORTEGGIO E LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE

Nel postpartita di Betis-Roma, match terminato con il punteggio di 1-1 e valido per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League, proprio José Mourinho affrontò questo argomento, definendo i club retrocessi dalla massima competizione europea dei veri e propri squali: "Gli squali che cadono dalla Champions League stanno per arrivare e sono molto grandi. Sarà divertente, ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League", furono le parole dello Special One. In effetti, la descrizione fornita dall'allenatore della Roma è piuttosto corretta, dato che ci sono società del calibro di Barcellona, Ajax e Juventus. Il sorteggio è fissato per il 7 novembre 2022, alle ore 13 a Nyon, data in cui i giallorossi scopriranno i loro avversari. L'andata dei playoff si disputerà il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno è in programma il 23 febbraio.

Ecco tutte le squadre scese dalla Champions League:

Gruppo A: Ajax

Gruppo B: Bayer Leverkusen

Gruppo C: Barcellona

Gruppo D: Sporting

Gruppo E: Salisburgo

Gruppo F: Shakhtar Donetsk

Gruppo G: Siviglia

Gruppo H: Juventus (la Roma non potrà affrontarla ai playoff poiché della stessa nazione)