Ludogorets, il ds Mozzi: "Domani giocheremo per vincere"

Intercettato dai cronisti prima della partenza per Roma, il direttore sportivo del Ludogorets, Kozmin Mozzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita tra i bulgari e i giallorossi, raccolte da un portale bulgaro.

Queste le sue parole:

"Non sappiamo giocare per il pareggio. Andiamo a giocare tutte le partite per vincerle. È chiaro che domani sarà molto dura. Credo che i nostri ragazzi faranno di tutto per uscire vittoriosi alla fine della partita. Ci siamo lamentati per due anni consecutivi del fatto che a causa del COVID-19 non potessimo giocare davanti ai tifosi, quindi penso che sia meglio giocare con un'atmosfera così bella rispetto a farlo in uno stadio vuoto. Giocheremo con l'atteggiamento giusto per battere la Roma. La squadra ha giocato tante partite in tre giorni ed è affaticata, ma quando vai in questo stadio, contro una squadra del genere, con questo allenatore, trovi la forza per stare in campo. Tutto ciò che dobbiamo fare è giocare un bel calcio e dare il massimo".

(bulgaria.postsen.com)

