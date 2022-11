Lazio, Tare: "Milinkovic-Savic non meritava il giallo, sarebbe stato giusto vederlo in campo domenica" - Lazzari: "Derby? Oggi è la partita più importante"

Prima del fischio d'inizio di Feyenoord-Lazio, ultima giornata della fase a gironi di Europa League, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva commentando anche l'assenza di Milinkovic-Savic nel derby:

Il giallo a Milinkovic-Savic?

"Ci ha fatto arrabbiare, ne abbiamo discusso prima della partita. Abbiamo cercato di gestire nel migliore dei modi ma è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere, proprio nel modo in cui è stato preso. Addirittura di parlava di un rosso quindi 50mila persone hanno visto altro. Nel primo tempo c'è stata un'entrata simile ma in quel caso non c'è stata neanche l'ammonizione. Non meritava quel cartellino e sarebbe stato giusto vederlo in campo nel derby".

(Sky Sport)

Del derby ha parlato anche Manuel Lazzari prima della decisiva sfida europea per la Lazio in casa degli olandesi: "Sappiamo che sarà una partita difficile, ci giochiamo tutto in uno stadio difficile, ma vogliamo uscire da qui con la qualificazione e daremo tutto per ottenerla. Dopo il ko con la Salernitana ci vogliamo rialzare, sappiamo che è una settimana particolare perché c'è il derby ma questa è la partita più importante per noi e dobbiamo dare il massimo perché ci giochiamo gli ottavi di finale".

(Sky Sport)