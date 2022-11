FOTO - Roma-Ludogorets 3-1

La Roma va ai playoff di Europa League: all'Olimpico - di nuovo sold out - i giallorossi superano 3-1 il Ludogorets nel match decisivo per il secondo posto. Dopo un primo tempo sottotono e terminato in svantaggio, il subentrato Nicolò Zaniolo si scatena e conquista due rigori, trasformati da capitan Pellegrini. Il 22 giallorosso, poi, firma il tris. Gli scatti del match: