Europa League: Lazio agli spareggi di Conference

Si concludono le prime gare, in scena alle 18.45, valide per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League: la Lazio perde in casa del Feyenoord e retrocede in Conference League dove disputerà gli spareggi. Si qualificano agli ottavi di Europa League Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo e Ferencvarosi. Manchester United, Midtjylland, Nantes e Monaco vanno ai playoff.

Oltre alla Lazio, spareggi di Conference League anche per Sheriff, Qarabag e Trabzonspor.

I risultati finali:

GRUPPO E

Sheriff Tiraspol-Omonia Nicosia 1-0

Real Sociedad-Manchester United 0-1

GRUPPO F

Midtjylland-Sturm Graz 2-0

Feyenoord-Lazio 1-0

GRUPPO G

Olympiakos-Nantes 0-2

Qarabag-Friburgo 1-1

GRUPPO H

Trabzonspor-Ferencvarosi 1-0

Monaco-Stella Rossa 4-1