Conferenza stampa, Simundza: "Siamo pronti a tutto, faremo del nostro meglio per passare il turno" - Tekpetey: "Giocare in questo stadio è un sogno"

Alla vigilia di Roma-Ludogorets, il tecnico dei bulgari, Ante Simundza, ha parlato in conferenza stampa. Con lui Bernard Tekpetey. Le loro parole:

Che partita sarà?

“Cercheremo di mostrare la nostra mentalità e fare del nostro meglio per passare il turno”.

Siete motivati?

“Ognuno dei giocatori è pronto per giocare, siamo motivati e pronti per qualsiasi cosa perché è l’ultima partita del girone e siamo in una posizione buona per decidere il nostro futuro”.

Mourinno ha detto che la sua squadra deve vincere per forza.

“La Roma deve vincere per continuare in Europa League, ma pure noi dovremo fare del nostro meglio per andare avanti”.

Tornate qui all'Olimpico dopo le partite con la Lazio in passato.

“Con la Lazio abbiamo giocato in passato, ma sono state altre partite. Queste contro la Roma sono partite differenti”.

Le parole di Bernard Tekpetey:

Emozioni per il match?

“Per me è un grande piacere giocare in questo stadio, è un sogno”.

Rappresenti il Ghana, tanti tifosi ti guarderanno.

"Tante persone in Ghana so che vedranno questa partita, vogliamo qualificarci al prossimo turno".

Cosa prevedi per domani?

“Vogliamo vincere perché ci troviamo in una buona posizione, dobbiamo giocare da squadra e vincere come una squadra”.