Conference League: West Ham, Villarreal e Nizza agli ottavi

Termina la fase a gironi della Conference League. Nella giornata di oggi si è disputata la sesta e ultima giornata e, nonostante la vittoria per 0-3 (gol di Barak, Cabral e Saponara) in casa del Riga FS, la Fiorentina si piazza al secondo posto in classifica alle spalle dell'Istanbul Basaksehir. La Viola, quindi, disputerà i playoff, dove affronterà una delle terze classificate nei gironi di Europa League.

Passano da prime Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, AZ, Djurgarden, Sivasspor e Slovan Bratislava.

Ai playoff invece Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan Belgrado, Dnipro-1, Gent, Cluj e Basilea.

I risultati finali:

GRUPPO A

Istanbul Basaksehir-Hearts 3-1

RFS-Fiorentina 0-3

GRUPPO B

Steaua Bucarest-West Ham 0-3

Silkeborg-Anderlecht 0-2

GRUPPO C

Hapoel Beer Sheva-Austria Vienna 4-0

Lech Poznan-Villarreal 3-0

GRUPPO D

Colonia-Nizza 2-2

Partizan Belgrado-Slovacko 1-1

GRUPPO E

Apollon-Vaduz 1-0

Alkmaar-Dnipro-1 2-1

GRUPPO F

Gent-Molde 4-0

Djurgarden-Shamrock Rovers 1-0

GRUPPO G

Slavia Praga-Sivasspor 1-1

Cluj-FC Ballkani 1-0

GRUPPO H

Zalgiris-Slovan Bratislava 1-2

Pyunik-Basilea 1-2