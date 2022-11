Conference League: Fiorentina ai playoff, Basaksehir agli ottavi

La Fiorentina ai playoff di Conference League, dove affronterà una delle squadre retrocesse dall'Europa League per accedere agli ottavi della terza competizione europea: nonostante la vittoria di oggi per 3-0 in casa del RFS Riga, la squadra di Italiano chiude il girone A di Conference al secondo posto, mentre l'Istanbul Basaksehir è primo dopo il successo per 3-1 sugli Hearts.

La Fiorentina batte l'RFS Riga con tre reti arrivate nel primo tempo: apre Barak, raddoppia Cabral e chiude la sfida Saponara.