Champions League: Tottenham ed Eintracht agli ottavi, Sporting e Ajax in Europa League

Napoli, Liverpool, Bayern Monaco, Inter, Eintracht Francoforte e Tottenham sono le sei squadre qualificate agli ottavi di Champions League dopo i risultati di stasera, relativi alla sesta e ultima giornata dei gironi A, C e D. In Europa League finiscono Ajax, Barcellona e Sporting, mentre Rangers, Viktoria Plzen e Marsiglia sono eliminate.

Nel Girone A finisce 2-0 il big match tra le due già qualificate Napoli e Liverpool. Decidono le reti all'85' di Salah e in pieno recupero di Nunez. I partenopei incassano la prima sconfitta stagionale non riuscendo quindi nell'en plein di vittorie nel gruppo, ma passano comunque da primi in virtù degli scontri diretti favorevoli con i Reds. Nell'altra partita l'Ajax vince 3-1 in casa dei Rangers con i gol di Berghuis al 4', di Kudus 29' e di Conceicao all'89', qualificandosi così ai playoff di Europa League. Di Tavernier su rigore all'86' la rete della bandiera scozzese.

Il Bayern Monaco batte 2-0 l'Inter con le reti di Pavard al 32' e di Choupo-Moting al 72' e conquista così tutti i punti a sua disposizione nel girone. I nerazzurri passano da secondi finendo sopra al Barcellona, che vince 4-2 in casa del Viktoria Plzen. Per i blaugrana reti di Marcos Alonso e Pablo Torre e doppietta di Ferran Torres. Due gol anche per il centravanti di casa Chory.

Il Girone D era l'unico ancora aperto per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi, ai quali accedono il Tottenham da primo e l'Eintracht Francoforte da secondo. Al Velodrome finisce 2-1 per gli Spurs, i quali conquistano il successo con le reti di Lenglet e Hojbjerg, che rimontano il gol di Mbemba. I tedeschi, invece, battono 2-1 lo Sporting a domicilio, grazie alle reti di Kamada al 62' e di Kolo Muani al 72', dopo l'iniziale vantaggio portoghese con Arthur. Lo Sporting accede comunque agli spareggi di Europa League.