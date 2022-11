Champions League: Porto e Club Brugge agli ottavi, Bayer Leverkusen in Europa League e Atletico Madrid eliminato

Porto e Club Brugge agli ottavi, Bayer Leverkusen in Europa League e Atletico Madrid eliminato. È questo il quadro che emerge dopo l'ultima giornata del Girone B di Champions League, terminata con la vittoria dei portoghesi sulla squadra del Cholo Simeone e con il pareggio tra i belgi e le Aspirine.

Il Porto batte 2-1 l'Atletico Madrid con le reti di Mehdi Taremi al 5' e di Stephen Eustaquio al 24' e si qualifica alla fase a eliminazione diretta da primo nel girone con 12 punti. Agli spagnoli non basta l'autogol di Marcano nel recupero per evitare la sconfitta e la conseguente conclusione all'ultimo posto con 5 punti della loro pessima campagna europea.

In virtù degli scontri diretti a favore con gli spagnoli, al Bayer Leverkusen basta uno 0-0 in casa contro il Club Brugge per chiudere terzo e approdare agli spareggi di Europa League, dove affronterà una tra le squadre arrivate seconde nei gironi della seconda competizione europea. Passaggio agli ottavi in virtù del secondo posto nel raggruppamento con 11 punti, infine, per il Club Brugge.