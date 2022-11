Champions League, Juventus-PSG 1-2: bianconeri in Europa League. Il Milan batte 4-0 il Salisburgo e va agli ottavi

Terminate le partite delle ore 21, si conclude la fase a gironi della Champions League 2022/2023. Le due italiane scese in campo oggi sorridono, soprattutto il Milan, che strapazza per 4-0 il Salisburgo e si qualifica agli ottavi: decisivi Giroud (doppietta), Krunic e Messias. La Juventus, invece, cade in casa per 1-2 contro il PSG ma, in virtù della sconfitta del Maccabi Haifa contro il Benfica e del terzo posto nel girone, si qualifica ai playoff di Europa League. La squadra parigina era passata in vantaggio con Mbappé, ma Bonucci aveva pareggiato i conti al minuto 39. Al 69', però, Nuno Mendes è andato a segno, siglando il definitivo 1-2.

Vittorie anche per Chelsea (2-1 contro la Dinamo Zagabria), Manchester City (3-1 contro il Siviglia) e Benfica (1-6 contro il Maccabi Haifa). Pareggio tra Copenhagen e Borussia Dortmund (1-1).

Le squadre qualificate agli ottavi di finale, quindi, sono: Napoli, Liverpool, Porto, Brugge, Bayern Monaco, Inter, Tottenham, Eintracht Francoforte, Chelsea, Milan, Real Madrid, Lipsia, Manchester City, Borussia Dortmund, Benfica e PSG.

Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Siviglia e Juventus in Europa League.

ECCO LE CLASSIFICHE FINALI DEI GIRONI

Gruppo A:

Napoli 15

Liverpool 15

Ajax 6

Rangers 0

Gruppo B:

Porto 12

Brugge 11

Bayer Leverkusen 5

Atletico Madrid 5

Gruppo C:

Bayern Monaco 18

Inter 10

Barcellona 7

Viktoria Plzen 0

Gruppo D:

Tottenham 11

Eintracht Francoforte 10

Sporting 7

Marsiglia 6

Gruppo E:

Chelsea 13

Milan 10

Salisburgo 6

Dinamo Zagabria 4

Gruppo F:

Real Madrid 13

Lipsia 12

Shakhtar Donetsk 6

Celtic 2

Gruppo G:

Manchester City 14

Borussia Dortmund 9

Siviglia 5

Copenhagen 3

Gruppo H:

Benfica 14

PSG 14

Juventus 3

Maccabi Haifa 3