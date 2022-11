Champions League, il Real Madrid vince 5-1 contro il Celtic e passa da primo. Shakhtar Donetsk in Europa League

La seconda parte della sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League si è aperta con Real Madrid-Celtic e Shakhtar Donetsk-Lipsia, gare valide per il Gruppo F.

I Blancos hanno battuto gli scozzesi per 5-1 e hanno strappato il pass per gli ottavi di finale qualificandosi come primi nel girone: Modric, Rodrygo, Asensio, Vinicius e Valverde i marcatori che hanno schiantato il Celtic. Inutile il gol della bandiera di Jota al minuto 84.

Grandissima prova di forza del Lipsia, che batte 0-4 lo Shakhtar Donetsk grazie alle reti di Nkunku, André Silva, Szoboszlai e Olmo. Con questo successo la formazione tedesca si posiziona al secondo posto del girone, mentre gli ucraini disputeranno i playoff per accedere in Europa League.

Questa la classifica finale: Real Madrid 13, Lipsia 12, Shakhtar Donetsk 6, Celtic 2.