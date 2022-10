Roma-Betis: Pellegrini in tribuna

Lorenzo Pellegrini non guiderà la Roma in campo contro il Betis: il capitano giallorosso è alle prese con un fastidio muscolare, accusato già nel corso della vittoria contro l'Inter a San Siro, e assisterà alla sfida di Europa League contro gli spagnoli dalla tribuna dell'Olimpico. Pellegrini, infatti, non figura neanche in panchina e non sarà dunque a disposizione di Mourinho questa sera.