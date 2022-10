Roma-Betis, la moviola: rigore assegnato da Jug ai giallorossi dopo l'on field review

In scena allo Stadio Olimpico Roma-Betis, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. La partita è diretta da Matej Jug, assistito da Matej Žunič e Manuel Vidali con David Smajc quarto uomo. Il Var è affidato a Pol van Boekel, coadiuvato da Dennis Higler. Questi i principali episodi da segnalare a livello arbitrale:

33' - Dopo un controllo del Var, on field review per Jug che assegna un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano in area di rigore di Ruibal. Dal dischetto trasforma Dybala.