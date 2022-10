Anche il Real Betis è tornato al lavoro in vista della sfida contro la Roma. Nell'allennamento odierno assente Luiz Henrique. Il brasiliano ha preso parte al discorso iniziale di Pellegrini, per poi lavorare individualmente: è in dubbio per la gara di giovedì contro i giallorossi. I biancoverdi sono anche alle prese con i problemi fisici di Nabil Fekir e Juanmi, che stanno attuando il percorso di recupero.

(marca.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE