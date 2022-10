Real Betis, Pellegrini: “La Roma? La qualificazione dipende da loro”

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Ludogorets: "Non giocheremo per il pareggio, perché le sconfitte arrivano quando si fanno calcoli. Non è nella nostra mentalità cercare il pareggio, ma se non riusciremo a vincere è meglio pareggiare che perdere. Cercheremo comunque il successo".

Sul Ludogorets.

"Vogliono qualificarsi per il prossimo turno e stanno lottando per il primo posto. È una squadra che ha già battuto la Roma, un rivale difficile da affrontare e con tanti buoni giocatori".

Nessuna chiamata da Roma?

"Nessuno mi ha chiamato, né ho avuto contatti con nessuno. Dipende da loro: se vinceranno le loro due partite, si qualificheranno. Non credo che il risultato della nostra partita creerà loro problemi".