Assenza in casa Roma: Roger Ibañez non prenderà parte alla gara in casa delll'HJK Helsinki, sfida valida per la quinta giornata del girone di Europa League e in scena alle 21.00 alla Bolt Arena. Il difensore non figura né nella formazione titolare schierata da Mourinho né in panchina.

Secondo gli aggiornamenti del giornalista dell'emittente televisiva Paolo Assogna, il brasiliano è assente per un'indisposizione. Nel terzetto difensivo con Mancini e Smalling gioca Viña.

(Sky Sport)