FOTO - Roma-Betis 1-1

In uno Stadio Olimpico sold out va in scena la sfida di Europa League tra Roma e Betis: termina 1-1 la prima frazione di gioco. I giallorossi perdono al 5' Celik per infortunio, sostituito da Spinazzola, e passano in vantaggio al 34' con il rigore trasformato da Dybala dopo un fallo di mano di Ruibal, rivisto al monitor dal direttore di gara Jug. Al 40', perĂ², gli ospiti trovano il pari con il gol dalla distanza di Rodriguez. Gli scatti del primo tempo: