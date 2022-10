La Roma vola in Finlandia per affrontare l'Helsinki ed agguantare il Ludogorets al secondo posto nel girone di Europa League. Primo tempo di marchio giallorosso, con la squadra di Mourinho che prima la sblocca con Cristante (rete annullata per fuorigioco di Volpat); poi trova il nuovo vantaggio grazie al colpo di testa di Abraham, che sfrutta un grande assist su punizione di Lorenzo Pellegrini.