FOTO - Roma-Betis: abbraccio tra Mourinho e Joaquin al momento della sostituzione dello spagnolo

Al minuto 60 della partita tra Roma e Betis, valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League, è andato in scena un bellissimo abbraccio tra due protagonisti del match, ovvero Joaquin del Betis e José Mourinho. Il calciatore spagnolo, leggenda del club biancoverde, era stato appena sostituito da Rodri e, all'uscita dal terreno di gioco, lo Special One si è avvicinato a lui e lo ha abbracciato calorosamente.